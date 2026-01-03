Este sábado Universidad de Chile anunció con bombos y platillos el esperado retorno de Eduardo Vargas luego de varios intentos fallidos y ahora Turboman será uno más del plantel que dirige Francisco Meneghini.

BOLAVIP conversa con Marcos González, compañero del delantero en el recordado equipo de Jorge Sampaoli de 2011, el que no esconde su alegría con el retorno del atacante.

“Sí, la categoría del Edu en la U, está más que demostrada, es un jugador que se identifica con la Universidad de Chile, con su hinchada, le entregó mucho al club y creo que se merecía volver y estar acá en la U”, asegura el Lobo del Aire.

González cree que los fanáticos azules están muy contentos con lo que se dará en las próximas semanas.

“Al hincha de la U le va a encantar la idea de tener, imagínate, Marcelo, Charles, Edu, jugadores que le dieron tanto fútbol chileno y también a la Universidad de Chile”, indica.

Marcos González feliz por la llegada de Eduardo Vargas a la U

Agregando que “creo que son jugadores históricos que va a ser muy difícil que se repita algún jugador como estos, una generación de jugadores como estos y tenerlo ahora en el plantel de la U, lo que van a aprender en este caso los juveniles, los jugadores que van a ir llegando a la U con ellos, va a ser tremendo, es un salto de calidad pero demasiado grande”.

Respecto a lo que viene para Francisco Meneghini, Marcos González entiende que “es necesario tener jugadores de categoría porque además de rendir en el campo, lo que te dije, van a hacer escuela dentro de la Universidad de Chile junto a los juveniles que van subiendo porque es necesario que los juveniles empiecen a ver jugadores de nivel y vean la diferencia que hay entre lo que rinden ellos versus lo que rinde un juvenil”