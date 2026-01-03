Finalmente, Universidad de Chile confirmó este sábado el esperado regreso de Eduardo Vargas, desatando una ola de emoción entre los hinchas azules. A través de un breve pero significativo mensaje, el delantero entregó sus primeras palabras tras convertirse en el primer refuerzo de Francisco ‘Paqui’ Meneghini.

Tras 14 años de espera, los hinchas de la U volvieron a escuchar palabras de ‘Turboman’ vestido de azul. “Hola, estoy muy feliz de estar acá de vuelta y espero verlos pronto en el estadio. Un abrazo, los quiero mucho a todos los hinchas”, expresó Vargas, dejando en evidencia su alegría por volver a vestir la camiseta estudiantil.

Volvió el ídolo a la U (Instagram U. de Chile).

Luego de un fallido fichaje en el mercado de invierno 2025, el regreso de ‘Edu’ representa mucho más que un refuerzo deportivo. Se trata del retorno de uno de los jugadores más emblemáticos de la historia reciente del club, protagonista fundamental en la obtención de la Copa Sudamericana 2011 y el bicampeonato del mismo año con la U en el Torneo Nacional.

Ahora, la hinchada azul deberá esperar hasta los amistosos de enero para materializar en cancha el retorno de Eduardo Vargas a la U. Tras un breve paso por Audax Italiano, el nacido en Renca registró 13 partidos jugados con un total de 5 goles y 2 asistencias en el segundo semestre de la temporada pasada.

