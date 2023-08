Cada vez queda menos, para la edición 194 del Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por primera división y quizás, no pilla en un buen momento a los azules, quienes vienen de seis partidos sin ganar en el Campeonato Nacional.

Este martes, el central Nery Domínguez explicó sobre sus dichos dados a conocer el viernes tras la derrota ante Unión La Calera en el Estadio Nicolás Chahuán Nazar. En aquella ocasión, el jugador dijo que que están pasando una situación de mierda. Ahora, Domínguez afirmó que en partidos como el que se les viene, es necesario siempre dar algo más.

“Lo que dije después del partido es real porque no se nos están dando los resultados y trabajamos día a día para sacar la situación adelante. Estamos con la mentalidad de cada vez estar más fuerte. No sé el argumento que tenemos pero tenemos que trabajar, estar más fuertes como grupo y más allá de lo táctico, en esta clase de partidos hay que dar un plus o dar algo más, y que el hincha se sienta representado”, reveló el ex Racing.

También, tuvo palabras por los diez años que la U lleva sin vencer a los albos y que bajo ninguna circunstancia hay que cargar con la mochila de todo ese tiempo sin triunfos ante el clásico rival.

“La verdad es que no. Más allá de las estadísticas, debemos prepararnos bien para hacer un buen partido, porque queremos ganarlo, por nosotros y por la gente que lo vive de manera muy especial“, argumentó el defensor.

Al cierre, reconoció que es necesario trabajar en todas las áreas en la previa del un partido tan trascendental como este. “La idea es mejorar en todos los aspectos y cuando no se dan los resultados, se trabaja también en la parte sicológica, porque se va perdiendo eso. No es lo mismo la semana cuando se gana que cuando se pierde, y los más grandes tratamos de ir metiéndole”, concluyó Nery.

El central jugará su primer Superclásico en Chile (Photosport)

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.