Héctor Tito Awad no llora a Darío Osorio: "Su ausencia no es gravitante en Universidad de Chile"

Este martes, Darío Osorio viajó a Dinamarca para cerrar su vínculo con el club Midtjylland de aquel país, iniciando así su primera experiencia en el viejo mundo luego de haber irrumpido en Universidad de Chile en al temporada 2022.

Y las reacciones ligadas al mundo azul no se han dejado esperar. Bolavip Chile conversó con el comentarista Héctor Tito Awad, quien afirmó que esta venta se da de manera tardía y que él hubiese aprovechado la oferta que extendió el Milan hace algunos meses.

“La verdad, es que cuando llegó la primera oferta desde el Milan yo lo habría vendido. La gente dice y Pellegrino lo señaló que ‘hay que vender para poder comprar’, pero eso ha sido así toda la vida”, aseguró el comunicador.

Sobre la partida de La Joya de Hijuelas, Awad le deseó lo mejor al futbolista y que los problemas de la U no pasan por el zurdo. “Tranquilo, feliz por él, ojalá que triunfe, creo que todavía está inmaduro, pero allá le van a enseñar cosas que aquí no va a aprender nunca. Que le vaya bien, no nos va a matar eso. El problema de la U no es Osorio, es todo el equipo. Le deseo lo mejor“, expresó el contertulio del Show de Goles.

En relación si la U lo extrañará o no el sábado, el periodista enfatiza que “no creo que su ausencia sea gravitante, vuelven jugadores que no te digo que sean la solución, hay como para parar un equipo, si Colo Colo no es el Manchester City, si lo que nos pesa es la historia maldita que hace años no les ganamos. No creo que porque no esté Osorio, no le podamos ganar a Colo Colo“, aseveró.

Finalmente, recalcó que “para vencerlos, hay que meter la suela, no tenerles miedo y depende de la mano del técnico, también. Hay muchos factores, más allá del nombre de Osorio”, concluyó Awad.

Awad no llora la partida de Osorio a Europa (Photosport)

¿Cuáles fueron los números de Darío Osorio en la U este 2023?

La Joya de Hijuelas disputó 18 encuentros entre Campeonato Nacional y Copa Chile durante este año 2023, anotando tres goles. Todas esas conquistas, fueron en el certamen de la primera división.

¿Cuándo es el próximo partido de Universidad de Chile en el Campeonato Nacional?

Ahora los azules, aguardan por su próximo compromiso, nada más ni nada menos que el Superclásico del fútbol chileno ante Colo Colo, duelo válido por la vigesimotercera fecha del certamen.

El duelo mayor de nuestro balompié – que será el 194 entre ambos por primera división – se jugará el sábado 2 de septiembre de 2023 a las 15 horas en el Estadio Santa Laura.