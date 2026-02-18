Universidad de Chile se prepara para enfrentar a Deportes Limache por la Liga de Primera 2026. El conjunto estudiantil volvió a los trabajos tras sus días libres y contó con el regreso de una estrella.

¿De quién se trata? Es uno de los máximos referentes del plantel y quién sabe si no termina siendo una pieza fundamental para esta temporada: Marcelo Díaz superó su lesión y retornó a los entrenamientos.

Ante ello, Nicolás Peric reaccionó en los micrófonos de Radio Pauta. El comentarista llenó de elogios al mediocampista y deslizó que, eventualmente, puede tener un rol fundamental. Llamó a considerar el complejo momento.

“Paqui (Meneghini) entiende perfectamente que Marcelo, futbolísticamente, es superior al resto. Su mentalidad, su visión, todo. Pero, después, en la respuesta física, es que seguramente tendrá alguna aprehensión”, lanzó.

“Pero hoy, lo de la respuesta física, Paqui tiene que dejarlo de lado. Yo sé que movió las piezas a su forma, pero creo que está al caerle que el equipo se engrane solo de mitad para arriba”, agregó.

Marcelo Díaz volvió a los entrenamientos en Universidad de Chile y fue elogiado por Nicolás Peric. (Imagen: Photosport)

Su evaluación a Francisco Meneghini en Universidad de Chile

Y, finalmente, el retirado portero analizó el proceso del nuevo cuerpo técnico. Contrario a muchos, tiene confianza en que la angustiante situación se revertirá cuanto antes, pero llamó al DT azul a ser más claro.

“Yo tengo plena fe en lo que está haciendo Paqui. Le ha costado más de la cuenta encontrar el once titular y que juegue, corra. Todavía él quiere imprimir muchas cosas y está atiborrando la cabeza de instrucciones”, cerró.

En resumen: