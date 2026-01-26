La Universidad de Chile atraviesa un inicio de temporada 2026 cargado de expectativas en lo deportivo tras la llegada de Francisco “Paqui” Meneghini como director técnico y la incorporación de varios refuerzos de renombre, como Octavio Rivero, Juan Martín Lucero y Eduardo Vargas.

El Romántico Viajero tendrá su debut oficial en el certamen nacional este viernes 30, cuando enfrente a Audax Italiano en el Estadio Nacional, en un duelo que marcará el puntapié inicial del nuevo proyecto azul y que debería contar con un gran marco de público.

Sin embargo, en la antesala del compromiso ante los Itálicos, los precios de las entradas generaron un fuerte malestar entre los hinchas bullangueros, quienes no tardaron en manifestar su descontento en redes sociales por lo que consideran montos elevados, especialmente en sectores populares del recinto de Ñuñoa.

No es primera vez que los hinchas de la U alegan por el alto precio de las entradas | FOTO: Jonnathan Oyarzun/Photosport

El feroz descargo de Nicolás Peric contra Azul Azul

La polémica no solo quedó en el ámbito de la hinchada, sino que rápidamente escaló al plano mediático, donde distintas voces del fútbol chileno salieron a opinar sobre la política de precios de Azul Azul.

Una de las que más ruido generó fue la del exarquero y actual comentarista deportivo Nicolás Peric, quien no se guardó nada y lanzó un durísimo descargo contra la concesionaria al enterarse de que el valor de la galería será de 15 mil pesos.

“¿Qué? No, son tontos. Son falta de respeto con sus hinchas. Una incapacidad de entender de dónde estás parados. El hincha de la U no va solo jamás po, va con la familia (…) Les importa muy poco su gente”, lanzó sin filtro el exgolero en Pauta de Juego de Radio Pauta, visiblemente molesto por la situación.

Lo cierto es que esta medida amenaza con seguir generando polémica en los próximos días, justo en un momento donde la U necesita reconciliarse con su gente y potenciar la ilusión de cara al arranque de la Liga de Primera 2026.

