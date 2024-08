Nicolás Peric no perdona el gol errado por Luciano Pons ante Colo Colo: "Si ese era Cristian Palacios..."

Pese a que ya han pasado dos días del deslucido empate entre Universidad de Chile y Colo Colo en el Estadio Nacional, el Superclásico del fútbol chileno sigue trayendo coletazos.

La verdad es que hay una jugada que sigue dando vueltas en la cabeza de los hinchas bullangueros y que pudo cambiar la historia del partido más importante del balompié nacional.

Cuando corría el minuto 75 del segundo tiempo, el lateral Marcelo Morales mandó un certero centro desde la banda izquierda que el atacante Luciano Pons no consiguió conectar.

NICO PERIC CRITICA A LUCIANO PONS POR EL GOL QUE FALLÓ ANTE COLO COLO

En el programa Marca Personal de La Metro FM, el exguardameta Nicolás Peric en su rol como comentarista deportivo analizó la gran chance desperdiciada por el ex Independiente de Medellín.

“Lo debió haber ganado la U porque el centro de Marcelo Morales a Luciano Pons es 10 de 10 es gol porque cuando viene el desborde, Pons lo viene midiendo, lo espera y no es que llegó tarde. Tiene que ser 10 de 10 gol”, aseveró el ex Cobresal.

Luciano Pons sigue recibiendo críticas por dicha acción | FOTO: Andres Pina/Photosport

“Para mí un delantero de la categoría que necesita Universidad de Chile ese centro es 10 veces gol, él (Pons) no le pega no más. Si ese era Cristian Chorri Palacios era gol”, sentenció el ex seleccionado chileno.

¿Cuál es el próximo partido de la U?

El próximo partido de Universidad de Chile será en condición de visita ante O’Higgins en el Estadio El Teniente de Rancagua. El duelo válido por la vigésima fecha, se llevará a cabo el día sábado 17 de agosto a las 17:30 horas.