Este miércoles 24 de mayo, el club Universidad de Chile celebra 96 años de existencia y en el Centro Deportivo Azul se llevó a cabo una gran celebración que involucró a las viejas glorias, históricos y por cierto, nuevos jugadores del fútbol masculino, femenino e infantil.

Y en un partido entre la familia de la U, los goles fueron anotados por jugadores del fútbol formativo, desde las categorías sub 14, sub 12 y sub 10. Sin embargo, hubo un pequeño que realmente se robó la película.

Y él fue Vicente Nilo, de la categoría sub 8 nacido en el año 2015, quien de ser un personaje totalmente anónimo, se convirtió en protagonista en la celebración del aniversario del club.

Pues bien, Vicente anotó el único tanto del equipo de los históricos tras recibir una gran asistencia de Nelson Chupa Pinto y dejar sin resistencia al portero para mandar el balón al fondo de la red. Celebración donde Cristian Castañeda lo levantó en andas a modo fe felicitación.

Desde luego, la idea es conocer un poco más a Vicente Nilo. Este pequeño jugador llegó al club en febrero pasado, tras superar las pruebas que se realizaron en la época. En el cuerpo técnico del fútbol formativo azul, señalan a Bolavip Chile, que el niño es un centrodelantero, goleador y que también, se conecta con el mediocampo. Pero no todo quedó ahí, ya que hace algún tiempo en el clasico frente a Universidad Católica, anotó los dos goles, uno de ellos de tiro libre y el otro de penal.

“Defiende la camiseta como nadie, tiene un espíritu tremendo, jugar en la U es su sueño porque ama a la U y defiende la camiseta con todo“, comentaron fuentes a nuestro portal.

Además, el apoyo familiar es constante, ya que sus padres y hermano menor – quien también tiene el anhelo de jugar en los azules – lo acompañan en sus aventuras. Santiaguino de nacimiento.

Si hasta el presidente del club, Michael Clark, valoró el gol que anotó Vicente Nilo en esta jornada en la cancha Leonel Sánchez Lineros del CDA, “Ese gol lo marcará por toda su vida, hoy formamos a un azul para toda la vida”, realzó el timonel, en algo que sin duda, Vicente no olvidará más.