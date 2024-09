Según el ex futbolista, los acereros saben muy bien lo que tienen que hacer ante el líder del torneo.

"No creo que Huachipato le juegue de igual a igual a la U": Ex seleccionado de Marcelo Bielsa analiza el partido de este martes

Se viene un partido interesante para Universidad de Chile cuando este martes, reciba a Huachipato en el Estadio Nacional, en duelo válido por la vigesimoquinta fecha del Campeonato de Primera División.

De todos modos, hay que ver cómo vuelven los equipos tras el receso de Fiestas Patrias, algo que manifiesta Hugo Droguett. El ex jugador azul comentó para BOLAVIP CHILE, que desde luego puede haber cierta incomodidad, pero que los azules deben estar por sobre eso e ir a buscar lo que requieren, que es el triunfo.

“Un poquito complejo después de una semana de fiestas, por así decirlo y algunos jugadores manifestaron su molestia por parar el campeonato y se les corta el hilo, pero la U necesita y tiene que ganar”, expresó el ex seleccionado nacional en la era Marcelo Bielsa.

El consejo de Hugo Droguett a Huachipato

A su vez, el otrora futbolista le dio un gran consejo al cuadro de la usina. “Yo creo que Huachipato jugará con algunos resguardos, no están en buena posición y no creo que le vayan a jugar de igual a igual a la U. Si yo fuera técnico de ellos, no jugaría así, porque sería muy peligroso”, sentenció.

Al cerrar sus argumentos, entregó razones por la cual, el actual campeón del fútbol chileno debe cerrar espacios a su rival de hoy. “A esta altura del torneo todos se conocen y quienes han podido rescatar algo del Nacional es porque han hecho un trabajo defensivo muy bueno y la U debe tener claro eso y debe contar con la variantes necesarias para superar lo que le presenten”, concluyó Droguett.

Huachipato está muy complicado con el tema del descenso (Photosport)

¿Cuántos puntos tiene Universidad de Chile en el torneo?

Transcurridas 24 fechas, la Universidad de Chile es puntera del Campeonato de Primera División con 52 puntos.