"Nunca digas nunca": Recordado goleador de U de Chile no le cierra la puerta a la U y entrega luces de su futuro

Universidad de Chile no da pie con bola en esta segunda parte del Campeonato Nacional 2023 y ha tenido serios problemas en el frente de ataque, donde ni Leandro Fernández o Nicolás Guerra se presentan como alternativas viables para superar la mini crisis.

En esa línea, los azules no olvidan a un viejo goleador que pasó por la U y supo levantar el último título que se registran en las vitrinas del CDA en un -ahora- lejano año 2017 con un épico final en el Estadio Nacional.

Se trata de Felipe Mora, quien habló con F360 de ESPN y habló sobre su actualidad: “Hoy estoy muy cómodo aquí en portland, el club se ha portado excelente cuando tuve mi lesión ellos me renovaron, me quedan 2 años más. Es una liga que ha crecido muchísimo en el ultimo tiempo, ni hablar de la calidad de vida”.

Mora sigue de cerca a la U. | Foto: Photosport

“Hoy estoy enfocado en hacer las cosas bien, tener continuidad después de tanto tiempo y espero rencontrarme conmigo mismo y el Felipe que era antes”, recalcó el goleador de Portland Timbers que viene saliendo de una lesión.

Mora sigue de cerca el acontecer de Universidad de Chile: “Estos últimos partidos han sido difíciles, pero tiene grandes jugadores que pueden pelear la parte alta de la tabla como lo venían haciendo”.

¿Una posible vuelta? Mora no se da vueltas: “No sé, nunca digas nunca, pero la verdad como dije hoy estoy 100% en Portland, en la vuelta de mi lesión, espero tener continuidad, pero nunca me cierro a ninguna parte”.