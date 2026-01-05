Octavio Rivero vuelve a estar en el centro de la polémica en el fútbol ecuatoriano. El delantero uruguayo, actualmente ligado a Barcelona de Guayaquil, publicó un sugestivo mensaje en redes sociales que reactivó el conflicto que mantiene con la dirigencia del club, en medio de versiones cruzadas sobre su situación contractual y financiera.

“Empezó la opereta de los títeres”, escribió el atacante en una historia de Instagram, acompañada de una imagen entrenando por su cuenta. El mensaje puede bien ser interpretado como una respuesta directa a las informaciones que surgieron en Ecuador, donde se aseguró que el club ya habría regularizado parte de la deuda y que incluso Rivero habría renovado su vínculo con el cuadro ‘canario’.

La historia de Octavio Rivero en medio de los rumores que lo vinculan a la U (Foto: captura IG Octavio Rivero)

Sin embargo, el trasfondo del conflicto es mucho más complejo. Según se ha informado, Barcelona de Guayaquil mantendría una deuda cercana a los 540 mil dólares con el futbolista producto del retraso en el pago de su salario, situación que habría llevado al uruguayo a iniciar gestiones legales para ser indemnizado, amparado en la normativa vigente.

Desde el mencionado país, algunos medios y cuentas partidarias sostienen que el club ya habría pagado una parte importante de ese monto, lo que descartaría un conflicto mayor e incluso habilitaría la continuidad del delantero. No obstante, el tono del posteo de Rivero apunta justamente a desmentir esa versión, dejando entrever que la deuda no ha sido saldada como se ha querido instalar públicamente.

¿Se acerca Octavio Rivero a Universidad de Chile?

El mensaje del jugador refuerza la tesis de que no existiría tal renovación ni un acuerdo definitivo con la dirigencia de Barcelona SC. Por el contrario, Rivero da a entender que se estaría intentando instalar un relato que no se condice con la realidad contractual que él vive, lo que explicaría su molestia y su ironía al hablar de una “opereta”.

Todo este escenario toma aún más relevancia considerando que el nombre de Octavio Rivero ha sido vinculado con fuerza a Universidad de Chile en este mercado de fichajes. Su eventual salida como agente libre, en caso de prosperar su reclamo legal, abriría una puerta concreta para que el delantero arribe al CDA sin costo de traspaso.

Así, mientras en Ecuador las versiones siguen divididas entre una supuesta normalización del conflicto y una renovación inexistente, el propio Rivero eligió expresarse públicamente para dejar en claro que, al menos desde su perspectiva, la situación dista mucho de estar resuelta. Un conflicto que promete nuevos capítulos y que podría terminar teniendo repercusiones directas en el fútbol chileno.

DATOS CLAVE