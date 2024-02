Óscar Wirth espera que no ocurran más suspensiones del fútbol chileno así como pasó con Universidad de Chile, que se quedó con las ganas de debutar ante Cobresal debido a las medidas gubernamentales.

Wirth sabe que tanto la Universidad de Chile como otros equipos pagan a raíz del mal comportamiento de los hinchas.

En esa línea, el ex arquero de la U pide que exista mano dura y que exista “Tolerancia Cero” con los que causen desmanes en los estadios.

“Si a la gente que se porta mal no se le coloca corriente van a seguir haciendo embarradas. Un espectáculo deportivo debe ser una cuestión familiar, bonita, que se disfrute. Sin embargo, sabes que al final la gente que realmente le gusta el fútbol no va por temor a que le pase algo”, expresó Wirth en Bolavip.

Universidad de Chile tendrá que esperar para su debut en Primera División (Photosport)

Wirth no se guarda nada y quiere que las autoridades se pongan los pantalones para frenar la delincuencia en las barras y que existan castigo ejemplificadores con las hinchadas.

“Hay mucha gente que hoy en día no va al estadio por eso, por miedo. Entonces hay que cortar de una vez por todas esa conducta, digamos, tan poco deportiva como es la de querer ayudar a su equipo, brindar por su equipo, como sea”, agregó.

¿Qué sugiere Óscar Wirth para que no ocurran más suspensiones como le pasó a Universidad de Chile?

El ex guardián de la U es tajante y, claramente, quiere que el espectáculo en Chile se mejore para que no pase lo sucedido con el Romántico Viajero, que tuvo que suspender su partido a 2 días del debut.

Wirth quiere mano dura. “Hay que erradicar la violencia del fútbol de una vez por todas. Hay que actuar como se hizo en los 80 en Inglaterra, a lo Margaret Thatcher. Es la única forma”, indicó.

Incluso, el ex meta de Universidad de Chile manifestó que “así aprendieron con castigos. (…) Entonces significa que lamentablemente a ese tipo de gente no existe otra forma de hacerla entender. No existe otra forma”.