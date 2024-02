El retorno de Universidad de Chile al Estadio Nacional en la ajustada victoria ante Audax Italiano se pudo haber visto empañada, en parte, por la expulsión de Luciano Pons en los azules que bien pudo haberle costado el partido a la U.

El delantero de la U hacía su estreno oficial con los azules y vio la roja por un codazo en el segundo tiempo. Pese a la expulsión, el cuadro dirigido por Gustavo Álvarez encontró el gol con Chorri Palacios y celebró en su debut en el torneo.

Uno que sabe de ese puesto es Mauricio Pinilla, ex delantero de La Roja y la U quien en Deportes en Agricultura hizo eco del partido de Pons: “La verdad que fue muy pobre el partido de Pons, fue muy poco, tuvo muy poca movilidad en el ataque y fue bloqueando las líneas de la U”, dijo.

Pons se ganó la roja en la U. | Foto: Photosport

“En vez de retroceder a buscar la pelota, él tendría que haber atacado a la espalda de los centrales para alargar el equipo, para arle la posibilidad de meterse en esa línea a Assadi, Guerrero, a Guerra cuando entró, pero no lo hacía, él fijaba a los centrales no más”, complementó el ex ariete.

En esa línea, aporta diciendo que “Está bien fijar a los centrales, pero con mayor posesión, tenía que hacer algún movimiento de cortar la línea para atacar la portería, no lo hizo durante todo el partido. La buscó al pie y le pasó la cuenta, por eso la U se vio poco profunda”, dijo.

“Saben lo que se está jugando la U y meter ese manotazo es fuera de partido, porque no fue agresivo. No lo podemos crucificar por su rendimiento, pero comete una irresponsabilidad muy grande”, remató en el cierre Pinigol.

Universidad de Chile vuelve a la cancha

Los azules deberán moverse a la ciudad de Copiapó para enfrentar el próximo lunes 4 de marzo a los locales, compromiso que arrancará a las 19:00 PM de Chile continental y es válido por la Fecha 3 del Campeonato Nacional 2024.