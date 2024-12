Corría la temporada 2014/2015 y Universidad de Chile, con Carlos Heller como presidente, anunciaba con bombos y platillos la contratación de Gonzalo Espinoza, Joao Ortíz, Mathías Corujo y Cristian Cuevas poder pelear el título del fútbol chileno.

Ortíz, que llegaba al Centro Deportivo Azul (CDA) precedente de un gran rendimiento en Unión La Calera y Palestino, no pudo demostrar todo su talento y terminó pasando sin pena ni gloria en el Romántico Viajero.

Recordar que el lateral izquierdo llegó a estar en el radar de la Selección de Perú y en más de alguna oportunidad manifestó su interés por defender la camiseta de La Bicolor.

El análisis de Joao Ortíz de su paso por la Universidad de Chile

Ahora, el jugador de Deportivo Municipal de Perú de la Liga 2 de Perú dialogó con el medio AS Chile y realizó un exhaustivo balance de su paso por el Chuncho.

“Recuerdo que tuve un gran año en Palestino y pasé a la U y no me pilló tan maduro. No tuve la mentalidad de enfrentar algunas cosas que me jugaron en contra”, aseveró el oriundo de La Calera.

Ortíz pudo levantar tres títulos con el Chuncho: Campeonato Nacional, Copa Chile y Supercopa | Foto: Jonathan Mancilla/Photosport

Además, Ortíz recordó que “quizás me arrepiento de no entrenarme de otra forma para poder seguir en la U, de revertir la situación. Uno joven también no se da cuenta de que pasa el tren y si no te subes…”,

“Salía, hacía asados en vez de entrenar, cosas así que me perjudicaron. Me costó un poquito, llegó (Sebastián) Beccacece y Fabián Monzón y bueno, jugador de Boca que llega a la U tiene que jugar. Sí destaco que pude jugar en dos Copas Libertadores distintas con el club y saqué grandes enseñanzas”, concluyó.

Los números de Joao Ortíz en su fugaz paso por la U

En total, Joao Ortíz pudo vestir la camiseta de la U en 22 oportunidades, en las que no aportó goles y entregó tres asistencias.