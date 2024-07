Pato Yáñez le propone un camino a Gustavo Álvarez tras congelar a Marcelo Morales: "Yo renuncio y me voy"

El caso Marcelo Morales despertó duras críticas contra Universidad de Chile. Uno de los actores del congelamiento al lateral izquierdo que mas cuestionamientos recibió fue Gustavo Álvarez.

El DT fue apuntado como uno de los responsables y, a falta de que se esclarezcan los motivos de la decisión, hay quiénes no toleran su actuar. Uno de ellos fue Patricio Yáñez, que se lanzó con todo contra el argentino.

“Es un actuar reprochable desde todo punto de vista e incluyo a Gustavo Álvarez en esto”, comenzó señalando en los micrófonos de Radio Agricultura.

“Entiendo que el técnico tiene pega, tiene que trabajar, pero me parece que es una cuestión donde tú tienes valores y dices: ‘¿de verdad me están exigiendo esto? Entonces yo renuncio y me voy'”, cuestionó.

“Si quiere seguir con su pega, adelante, pero la práctica es gansteril. Es un jugador formado en la U, es una lástima. He conocido técnicos buenos, malos, muy criticados, pero nunca conocí a un técnico que tuviese esa conexión con la decisión de los dirigentes”, cerró.

Pato Yáñez le propuso la renuncia al DT de Universidad de Chile.

El bullado caso Marcelo Morales

A falta de que una autoridad del club entregue mayores detalles del caso Marcelo Morales, la noticia es que el zurdo no estará contra Everton. Quedó fuera de la convocatoria para el duelo por Copa Chile a pesar de no estar lesionado.

¿Qué pasó? Según informó La Magia Azul, el lateral izquierdo de 21 años fue marginado por decisión del DT. La razón aludiría a la injerencia que han tenido las negociaciones en su trabajo durante la semana.

Su continuidad sigue en duda, pero las conversaciones por su renovación siguen sin arrojar humo azul. Por el momento, terminará su contrato en diciembre de 2024 y emigrará del club que lo formó sin dejarle un solo peso.