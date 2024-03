Pato Yáñez no confía en un jugador de Universidad de Chile, pero le otorga el beneficio a la duda: "Debe estar muy mal"

Universidad de Chile comienza a entregar sus primeras dudas sobre los refuerzos contratados para esta temporada. En la antesala del bullado duelo ante Cobreloa, el exfutbolista Patricio Yáñez se lanzó contra un fichaje de los azules, aunque le entregó derecho a duda. Aseguró que su participación ha sido paupérrima, pero que aún puede cambiar su imagen.

En los micrófonos de Radio Agricultura, el retirado jugador y actual comentarista deportiva se refirió al presente de Luciano Pons. Cuestionó duramente al delantero argentino de 33 años, pero le envió un mensaje: tiene tiempo para revertir las críticas. Recién se han disputado cinco jornadas del torneo local.

“Te digo, debe estar muy mal. Se parece mucho a un par de jugadores que Colo Colo trajo la temporada pasada. No tuvieron muchas oportunidades y no jugaban porque en la semana no marcaban la diferencia”, comenzó indicando.

Tras ello, le entregó tranquilidad. A pesar de las críticas, le reiteró que debe enfocarse para exhibir una mejor imagen. Por el momento, una expulsión y cero goles en lo que va de campeonato. “Van cinco fechas y tiene por delante mucho por dar. Hasta ahora no pasa nada, o muy poco”, agregó Pato Yáñez.

Luciano Pons recibió duras críticas de Pato Yáñez por su rendimiento en Universidad de Chile.

El DT de Universidad de Chile respaldó a Luciano Pons

¿A raíz de que fue que Pato Yáñez se refirió al caso de Luciano Pons? A las críticas que ha recibido el atacante trasandino y que fueron abordadas por el entrenador de Universidad de Chile, Gustavo Álvarez. En conferencia de prensa, defendió al experimentado jugador que llegó por su petición.

“Todos los jugadores que llegaron al Club fueron consensuados con la gerencia deportiva y secretaría técnica. A Luciano Pons lo veo entusiasmado, comprometido y con muchas ganas de alcanzar el objetivo que tenemos como club”, aseguró.

¿Cuándo juega la U?

El siguiente partido de la U será contra Cobreloa por la sexta fecha del torneo local. Se jugará