Universidad de Chile ya se prepara para el partido ante Cobreloa por el Campeonato Nacional, en donde los ‘Azules’ esperan poder dejar atrás su igualdad ante Cobresal a dos tantos y buscarán el triunfo en el norte para mantenerse en la parte alta.

En esta jornada, el entrenador Gustavo Álvarez conversó con los medios en conferencia de prensa en el Centro Deportivo Azul, en la que fue consultado si para el duelo ante Cobresal sintieron una presión diferente, sabiendo que podrían ser punteros exclusivos, en donde respondió.

“Presión hay, pero yo elijo la presión propia, no necesito que eternamente nos presionen para ganar partidos, porque el espíritu propio y mío como DT y los muchachos como futbolistas, nos lleva día a día querer ser mejores ,esa es la mentalidad”, comenzó declarando Álvarez.

Sosteniendo su analogía, el director técnico azul indica que la motivación y esa presión por conseguir cosas importantes siempre están en un equipo como la Universidad de Chile, en donde los jugadores deben demostrar porque están en un club tan importante.

“A mí me parece que para lograr algo, hay que hacerlo antes, si uno quiere ser campeón a fin de año, tiene que trabajar desde el primer día de pretemporada como un campeón y eso tiene que ver con un espíritu de superación permanente y siempre querer más. ¿Llegaste al primer escalón? queremos ganar el segundo, el tercer y así hasta los 30”, explicó.

La U espera volver a los triunfos ante Cobreloa | Foto: Photosport

Otra de las consultas que se le hizo al entrenador de la Universidad de Chile, fue sobre la posibilidad de ir por el campeonato, en la que Álvarez dejó una analogía muy importante, en la que deja muy en claro que la consigna dentro del equipo está clara en poder conseguir grandes logros.

“Para mí el campeonato no es un logro, sino que una forma de vivir, de entrenar y competir, y como consecuencia se termina coronando. Este es el camino, estoy muy convencido, el año pasado estuve dirigiendo un equipo que estuvo entre los tres primeros lugares las 30 fechas y permanentemente me preguntaron lo mismo y respondí ‘campeón era una forma de vivir’, después se puede coronar a fin de año o no, pero siempre partido tras partido. Vamos de a uno por treinta veces, en cinco partidos estamos en un buen lugar en la tabla, que aspiramos a mejorarlo”.

“La regularidad del resultado, parte de la regularidad del rendimiento, la regularidad del rendimiento parte de la regularidad por cómo se entrena y la regularidad de cómo se entrena, parte de la regularidad por como se piensa y se siente, entonces pensemos en el hoy, trabajemos en el hoy, compitamos pensando que es el último partido cada fecha y eso nos va a llevar a un determinado lugar”.

Finalmente, Álvarez habló sobre lo que fue la salida en el duelo ante Cobresal de Franco Calderón, la que fue muy cuestionada por los hinchas y expertos, en la que el argentino comentó la razón por la que fue sustituido en el entretiempo.

“(La salida de Calderón) salió por la amarilla, esa fue la razón”, cerró en conferencia Álvarez.