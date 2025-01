Octavio Rivero se ha transformado en el gran anhelo de Gustavo Álvarez y la dirigencia de Universidad de Chile, quienes quieren contar sí o sí con el delantero del Barcelona de Ecuador para la presente temporada.

La operación no ha sido nada de fácil entre el cuadro azul y el de Guayaquil, toda vez que no se ponen de acuerdo en los montos y la cifra que piden los ecuatorianos es muy elevada para las pretensiones azules.

Sobre este tema se refirió Patricio Yáñez en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura: “Él desea venir a la U, pero es un muñequeo. Yo no pagaría tres palos verdes o un millón y medio por este jugador como lo está pidiendo el Barcelona”, dijo.

La U quiere sí o sí a Octavio Rivero. | Foto: Photosport

Yáñez muestra sus dudas por una posible llegada de Octavio Rivero, diciendo que “Yo tengo la impresión de que Álvarez quiere a este chico. Su primera etapa fue buena en Chile, la segunda no mucho. Si el técnico lo considera, uno debe entenderlo”.

En el cierre, el ex jugador azul sencillamente le pega un portazo a la hipotética llegada del ex Unión Española al CDA: “No es el gran nombre que yo esperaba en la U. El gran nombre, el gran 9 no llega y para mí Rivero no lo es. Si lo quieren tendrán que romper el chanchito”.

Las próximas horas podrían ser cruciales para determinar el futuro del jugador del Barcelona de Guayaquil, quien quiere volver al país para calzarse la camiseta de Universidad de Chile para la temporada 2025.

El grupo de la U en Copa Chile

La U no debería moverse de Santiago en la Copa Chile, toda vez que su grupo está conformado solo por equipos capitalinos: Magallanes, Santiago Morning y Deportes Recoleta conforman el Grupo G de la Copa Chile 2025.