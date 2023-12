El nombre de Patricio Yáñez en el fútbol chileno es sinónimo de historia, en donde el ex seleccionado nacional supo cautivar con su juego en La Roja y en los distintos clubes que pasó por Europa y en suelo nacional.

Conocida es ya su salida de Universidad de Chile para ir a jugar a Colo Colo, algo que hasta el día de hoy los hinchas azules no le perdonan a Patricio Nazario y se lo recuerdan por su identificación con los albos.

En ESPN Chile, Yáñez contó la firme con su salida de los azules y reveló que se produjo más por un deseo de la dirigencia que por voluntad propia. Según relató el Pato, lo echaron del cuadro universitario.

Pato Yáñez de azul. | Foto: Archio

“Yo salí mal de la U, el dirigente no me quiso, los hinchas tampoco me quieren mucho… a mí me echaron de la U, tenía un contrato por tres años y me pegaron la patada en la… no vengan con que no seguí ni otras cosas, me echaron”, dijo.

Consultado sobre si se fue enojado con los azules, asegura que “No, viví momentos lindos, tenía un buen lote de buenos cabros. Yo tenía contrato y los dirigentes me dijeron que no querían que yo continuara. Me rompí los ligamentos en un clásico, me recuperé, jugué y después me dijeron hasta luego”.

En el cierre, Yáñez asegura que además no les cobró ningún peso a los azules, solo el año que trabajó: “No cobré absolutamente nada, el año. La gente especula que cobré, pero no es que me fui, me echaron”, remató.

