Patricio Yáñez y su crítica a este jugador en la Universidad de Chile: "No es lo que requiere la U"

Universidad de Chile en esta jornada tendrá un duelo clave por el Campeonato Nacional, en el que los ‘Azules’ esperan sumar un triunfo en el último partido de la primera rueda en donde se enfrentarán ante Everton de Viña del Mar.

Pensando en lo que es este duelo, el ex futbolista Patricio Yáñez tomó la palabra en Radio Agricultura para referirse al delantero de la U, Luciano Pons, quien hoy sería titular en reemplazo de Cristián Palacios, en la que mencionó el punto débil del jugador azul.

“Él está en todas, corre, se ofrece, pero no concreta, no materializa y no es lo que requiere la U, definitivamente”, partió señalando Yáñez.

Sosteniendo en aquello y a pesar de las críticas que ha recibido el jugador por algunas de sus actuaciones, el ‘Pato’ le mantiene cierta confianza al atacante debido a que fue explícita petición de su DT, Gustavo Álvarez para que la U lo haya fichado.

Pons no ha podido consolidarse en la U | Foto: Photosport

“Uno dice ‘este es el hombre de Álvarez’, uno decía buena, más allá del currículum que trae, pero si el técnico confía en él, es porque lo conoce, sabe bien y está en el fútbol chileno y sabe lo que es la U”, apuntó.

Finalmente, Yáñez se las canta claritas a Luciano Pons, en la que le pone tarea sobre lo que es su estadía en la U, en la recuerda la importante lista de refuerzos que ha llegado al club y que no ha podido estar a la altura de la grandeza de este equipo.

“¿Cuántos jugadores que han venido de regiones para reforzar a la U se han quedado en el intento? y no pasa absolutamente nada, porque el peso de la hinchada, la localía y la historia de la U es potente, a lo mejor no le pasó en Colombia o en Argentina, pero en Chile suele pasar eso que jugadores de gran nivel no tienen la respuesta que muchas veces requiere el caso”, cerró.