Universidad de Chile espera con ansias la llegada de Juan Martín Lucero, delantero del Fortaleza de Brasil quien ya habría destrabado su situación con el elenco brasileño y se prepara para ser nuevo refuerzo del cuadro azul.

El jugador, en principio, llegaría para ser el principal reemplazo de Lucas Di Yorio y uno que lo ve con buenos ojos es el mítico ex delantero de la U, Pedro ‘Heidi’ González: “Yo quiero pensar que en el caso de Lucero está un peldaño más arriba que Di Yorio”, dijo en diálogo con LUN.

Lucero llegará a la U. | Foto: Photosport

“Viene de una liga más potente como la brasileña y si se complementa bien con Vargas y Rivero deberían andar mejor, aunque también es cierto que la presión en la U es fuerte y si no anota en un par de partidos la gente se va a empezar a incomodar de inmediato”, complementó.

Eso sí, González advierte a Lucero: “El mercado chileno está altísimo hace mucho rato. Ya no sorprende que hoy paguen 60, 70 u 80 millones de pesos, sobre todo a los extranjeros. Además, los goles son caros, pero es cierto que Lucero va a tener que demostrar que vale ese dinero”, sumó.

Lo cierto es que en el CDA esperan por la llegada del ‘Gato’ Lucero, quien volverá al fútbol chileno tras haber vestido la camiseta de Colo Colo en la temporada 2022, donde arrancó de un día para otro en plena pretemporada 2023.

