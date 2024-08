Universidad de Chile consiguió un vital triunfo dentro del torneo nacional tras imponerse en la agonía por 1-0 ante Deportes Copiapó, resultado que le permite al equipo de Gustavo Álvarez recuperar el liderato en el Campeonato Nacional.

A pesar del triunfo, el reconocido relator nacional, José Pepe Ormazábal conversó con Bolavip Chile y mostró toda su preocupación por el rendimiento de la Universidad de Chile, en la que remarcó que a este equipo le llora tener a un goleador.

“Sin duda que lo más importante hoy día es volver a la punta, que la U quedó puntero, pero también no hay para sacar cuentas tan alegres, porque hoy día quedó demostrado más que nunca que la U no tiene delanteros, no tiene, le falta peso ofensivo y eso en el campeonato le va a pesar, lo digo ahora”.

“Que hubiera pasado si hoy la U no ganaba por ejemplo, todos estaríamos hablando que este equipo no tiene delanteros, que Pons vale nada, que el otro vale nada, que a la U le faltan delanteros, la U se equivocó en no traer un refuerzo como delantero“, declaró.

La U ganó en el cierre del partido | Foto: Photosport

Por lo que fue el trámite del partido, el conocido hincha azul volvió a recalcar que con todas las llegadas que tuvo la Universidad de Chile, no debió sufrir y tenía que haber goleado a su rival.

“Hoy la U tuvo una farra, para las llegadas que tuvo, tendría que haber goleado, pero sufrió el partido tristemente porque la U no tiene delanteros, este equipo no tiene delanteros y hoy quedó demostrado”, explicó.

Finalmente, Ormazábal tuvo palabras de elogios para Marcelo Morales, quien retomó la titularidad en esta jornada en la U y fue para él la gran figura del triunfo de los ‘Azules’.

“Morales, demostró que es más que Díaz, para mí fue el que más destacó, por ejemplo, Morales con un buen delantero con la cantidad de centros que sacó, hoy la U golea”, concluyó.