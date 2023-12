Resta solo un partido para el término de la temporada 2023 en el Campeonato Nacional de la Primera División de nuestro fútbol y en Universidad de Chile aguarda por el fin del ciclo de Mauricio Pellegrino en el banco azul.

En los últimos días se ha intentado dejar de manifiesto que la dirigencia estudiantil, estaría analizando la continuidad del Flaco y que el directorio de Azul Azul está dividido al respecto.

Bolavip Chile conversó con el relator José Pepe Ormazábal y dejó en claro, que bajo ningún aspecto, el actual estratega de los estudiantiles debe permanecer en el cargo.

“Pellegrino ya, chao, para la casa. Terminó la etapa de Pellegrino, no es técnico para la U. La U debe buscar un técnico diferente, que tenga la mística de la U. Deben ir a buscarlo urgente y no demorar más”, enfatizó de manera drástica la voz del chuncho.

Ahondando en aquello, espera que los dirigentes no se les ocurra por nada del mundo, apostar por la continuidad del ex Vélez Sarsfield. “Pellegrino fue decepcionante. Tuvo todas las posibilidades habidas y por haber. Un año más con él sería la muerte“, confesó.

Pepe Ormazábal apuesta por Ivo Basay al banco de la U

Consultado si siente que en Chile hay entrenadores para calzarse el buzo azul, el comunicador dijo no hay muchos, pero sí mencionó a un entrenador que según él, tiene méritos para asumir en un equipo grande como la U.

“Los de Chile no encajan en la U, pero a mi me gustaría ver en el banco azul a Ivo Basay. Creo que da con el perfil de un técnico para la U, es aguerrido, le saca provecho a equipos chicos, muy bien con Palestino y con Deportes Copiapó”, manifestó.

Siguiendo en eso, recalcó que con buenos futbolistas, el ex atacante puede hacer buenas campañas. “Imagínense a Basay con jugadores buenos en un equipo grande, le saca trote. Si quieren un entrenador chileno y aunque me maten, para mi, Ivo Basay“, concluyó Ormazábal.

Basay es un nombre que le gusta al reconocido narrador azul (Photosport)

¿A qué equipos ha dirigido Ivo Basay?

El ex delantero de la selección chilena comenzó su carrera como entrenador el año 2005 y ha dirigidos equipos como Santiago Morning, Unión San Felipe, O’Higgins, Colo Colo, Santiago Wanderers, Ñublense, Palestino, Deportes La Serena y Deportes Copiapó, más selección sub 20 y sub 23.