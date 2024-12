Más allá del congelamiento que hay con los refuerzos en Universidad de Chile, la prioridad de mercado como el centrodelantero, sigue siendo el atacante uruguayo, Octavio Rivero para el equipo que dirige, Gustavo Álvarez.

El actual jugador del Barcelona de Guayaquil, quiere venir a la U, pero aún no se puede cerrar el negocio, donde diferencias superiores a 200 mil dólares, habrían para cerrar la transacción.

Sin embargo, el periodista Vito Muñoz no deja pasar la oportunidad para destrozar al futbolista con sus pretensiones de retornar a Chile y si bien ahora no lo trató de muerto de hambre, sí se dio el gusto de volver a dar al jugador.

“La novela de la pretemporada es Octavio Rivero. El uruguayo de 32 que se ha pasado jugando en Chile, en cuatro equipos chilenos y César Vaccia dijo ‘normalito, nada extraordinario’, pero la U está que se late por llevar a Octavio Rivero”, enfatizó el comunicador.

Vito Muñoz: “Qué la U pague y se lo mandamos en papel de regalo”

El animador sostuvo que quien quiera llevarse los goles del charrúa debe pagar una cifra, no menor. “Rivero no solo tiene ofertas desde Chile, si no que también en México. El equipo que lo quiera contratar debe pagar 2 millones de dólares, porque tiene contrato por un año y medio más con Barcelona”, añadió.

Es por eso, que espera que la U pague y en su especial manera, dijo cómo enviarían al goleador. “No es que ‘Ay, qué belleza me vienen a ver de Chile, mis hijos están felices’, está bien, tienen el derecho, pero quien quiera, que pague. Así como Barcelona te ha pagado, que paguen. Hasta en un papel de regalo te mandan“, afirmó.

Al cierre, reiteró que “él quiere irse a Chile, él no quiere seguir aquí, está bien. Pero, Barcelona tiene todo el derecho de hacer respetar sus derechos de año y medio más de contrato que tiene con el goleador uruguayo”, concluyó Vito Muñoz.