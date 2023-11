Universidad Católica y Universidad de Chile tendrán un importante duelo durante este fin de semana en el Campeonato Nacional, en el que ambos equipos se jugarán la gran carta para poder encaminar su deseo de logar un cupo a la Copa Sudamericana 2024.

Ya pensando en la previa de este duelo, el periodista Marco Sotomayor se dio el tiempo para poder conversar con Bolavip Chile, en la que indicó que no tiene muchas expectativas de este duelo por el momento de ambos equipos y que ve un poco más como favorito a los ‘Cruzados’.

“No hay grandes expectativas de un espectáculo de un alto nivel futbolístico, Universidad de Chile viene mostrando muy poco y Universidad Católica con mucha irregularidad. Entra con ventaja la UC, no tengo muchas expectativas de un buen espectáculo, a lo mejor va a ser emotivo, tendrá pierna fuerte, será tenso”, comenzó señalando Sotomayor.

Sosteniendo su punto, el destacado comunicador realzó en que si bien no ha visto a la UC tras este largo parón, por lo mostrado en la Universidad de Chile ante Everton, le pone la chapa de candidato al equipo de Nicolás Núñez para este duelo.

La U se quedó con el último clásico ante la UC | Foto: Photosport

“Para mi la UC es favorito, después de ver a la U, yo no sé cómo está la UC después de todo el receso, pero después de ver a la U el lunes, avanzó poco Pellegrino, entonces para mi la UC entra con ventaja”, complementó a Bolavip Chile.

Finalmente, Sotomayor habló sobre lo que ha sido la cuestionada continuidad de Mauricio Pellegrino, en la que realza que de tener una dura caída ante uno de sus clásicos rivales, la salida del DT argentino debería ser más que inminente.

“Si pierde feo ante la UC, quedarán tres fechas, la U ya no corre riesgo de descender, todavía matemáticamente tiene opciones, pero futbolísticamente es imposible, por lo tanto si pierde feo, van a adelantar la salida en un mes nomás, no sería tan terrible. Yo creo que la Universidad de Chile, independiente de sacar el técnico o no, este año ha sido un año perdido más, la única diferencia es que la U no tiene peligro del descenso, futbolísticamente es muy poquito”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se preparará para lo que será una nueva edición del Clásico Universitario ante la Universidad Católica, el cuál se disputará el sábado 11 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.