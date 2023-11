Universidad de Chile afronta lo que será esta parte final de la temporada, en la que los ‘Azules’ en estas cuatro fechas que restan tienen la compleja misión de conseguir un cupo a la Copa Sudamericana, la cuál ha día de hoy es su gran objetivo para este 2023.

Sobre esto, un histórico de la Universidad de Chile como lo es Patricio Mardones conversó con el programa ‘Futuro Fútbol Club’ de Radio Futuro, en la que se refirió a lo que ha sido los complejos momentos que ha tenido que lidiar el club en los últimos años.

“Yo creo que la U, sigo pensando que no ha podido tener la tranquilidad para tomar las mejores decisiones, para ir por un proyecto que sea de acorde al club, a la cantidad de hinchas que tiene, a lo que ha ganado, es un club que hoy día tiene un patrimonio de jugadores, un patrimonio de institución muy buena, pero no ha logrado dar el salto de dar tranquilidad”, partió señalando Mardones.

Alineándose a lo que ha sido esta temporada, el ‘Pato’ indica que a pesar de que el ciclo de Mauricio Pellegrino tuvo resultados prometedores, más temprano que tarde el equipo volvió a caer en un hoyo como en las anteriores temporadas, en la que ha costado mantener una regularidad, demostrando la fragilidad del club.

“Yo siento que los jugadores de eso también se dan cuenta internamente, como que llegan y siempre van a estar de paso por el club, eso es por un mensaje igual dirigencial, es un proyecto muy raro y eso ha hecho que a nivel de DT igual sea así, Pellegrino es un DT que tiene espalda y le ha costado incrustar su mensaje, le ha costado que el equipo logre dar ese paso de calidad en lo colectivo”, explicó.

Morales ha sido uno de los jugadores más destacados de la U | Foto: Photosport

Uno de los puntos que esgrimió el histórico del ‘Romántico Viajero’ fue sobre los juveniles del equipo, a quienes los considera con grandes condiciones, pero no aptos aún para cargar con la gran responsabilidad de tirar el carro del club.

“No han llegado los jugadores que te saben sustentar un proyecto, la U tiene jugadores jóvenes bastante interesantes, pero son jugadores jóvenes que ganan partidos, pero no te pueden sostener un campeonato“.

“Se les da una responsabilidad que ellos no están en ese momento para asumir, (Marcelo) Morales viene de meses atrás, la U no tiene lateral y hoy es un chico que se ha logrado mantener y ha ido creciendo. Assadi, todos quieren que juegue Assadi, pero le ha costado insertarse, Osorio se fue y hay otros chicos que han ido apareciendo, que a lo mejor no mucha gente los conoce, entonces la gente va al estadio y creen que un chico ya tiene 30 años y ha jugado cuatro o siete temporadas en la U y no es así“, profundizó.

Finalmente, Mardones dejó la formula que debe emplear el equipo para poder dejar atrás los años de malas campañas, en la que indica que la tranquilidad a la hora de tomar decisiones en todo aspecto, es el camino para cosechar buenas cosas.

“Convivir con eso para los jugadores, para el entrenador, para la dirigencia, se tiene que tener un conocimiento y una tranquilidad para la toma de decisiones demasiado importante”, cerró.

¿Cuándo vuelve a jugar la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional?

Universidad de Chile se preparará para lo que será una nueva edición del Clásico Universitario ante la Universidad Católica, el cuál se disputará el sábado 11 de noviembre a partir de las 15:00 horas en el Estadio Santa Laura.