Polaco Goldberg revela desconocido veto en TV de Johnny Herrera: "No nos podemos topar"

La relación entre Rodrigo Goldberg y Johnny Herrera parece no ser la mejor. A pesar de que ambos son referentes de Universidad de Chile, existe una fuerte tensión entre ellos.

Incluso, se reveló que el mítico portero azul vetó al antiguo gerente deportivo del club. Trabajan en la misma empresa televisiva, pero no pueden encontrarse en las instalaciones de ella.

Así lo destapó el propio Polaco Goldberg tras ser emplazado por un cibernauta. Un usuario de Twitter (actual X) le pidió encarar a Johnny Herrera en TNT Sports, pero el recordado delantero se negó.

No porque no tenga las ganas, sino porque no pueden compartir en los espacios del medio señalado. Al parecer, tampoco se pueden ver en los pasillos ni en los estudios de grabación.

“Interesante lo que dices. Pero para que sepas, por petición explícita de él, no nos podemos topar en los programas. Pregunta en el canal. Todos saben eso”, indicó Goldberg a través de su Twitter.

Rodrigo Goldberg destapó su problema con Johnny Herrera a través de Twitter.

Los dardos de Johnny Herrera

Cabe destacar que la relación entre ambos se quebró con la salida de Johnny Herrera de Universidad de Chile. Tras partir del club en 2019, apuntó contra Rodrigo Goldberg y Sergio Vargas (también tuvo problemas con él en el club).

¿La razón? Aseguró que los gerentes deportivos de aquel momento impidieron su continuidad en la institución. Luego, partió a Everton y no pudo cumplirse el sueño de retirarse en el club de sus amores.

A su vez, durante estos días, Polaco Goldberg arremetió contra Superboy Herrera. Lo criticó duramente por ningunear a Fernando De Paul en la antesala del Superclásico 196.

“Hubo un ex compañero suyo hablando mal de él. Lo dignifica más a él (Fernando De Paul) y sepulta más al otro (Johnny Herrera)”, expresó en Radio Cooperativa.