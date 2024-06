Popular relator de TNT le baja la cortina a Luciano Pons en Universidad de Chile: "No me gusta, sólo aporta lucha"

Se abrió el libro de pases en el mercado de invierno y los clubes del fútbol chileno ya están operando pensando en los refuerzos que podrían traer para el segundo semestre.

Universidad de Chile es uno de los equipos que va para adelante en ese sentido con la finalidad de conseguir el título del Campeonato Nacional de Primera División y un puesto en específico, comienza a hacer ruído.

Y caen los cuestionamientos a cada uno de los centrodelanteros de la U. Cristian Palacios, Luciano Pons y Nicolás Guerra están en el ojo del huracán y no sería raro que alguno salga del plantel.

El relator Alejandro Lorca conversó con TNT Sports y no tuvo pelos en la lengua para sentenciar el nombre del argentino Pons, que debiese ser quien salga del plantel, si es que uno tuviese que abandonar el buque.

“Si traen a un nueve yo creo que obviamente le están sobrando dos. En esa hipótesis, por un gusto personal, no me gusta Pons, afirmó Lorca, quien dio sus razones al respecto, “Pons afuera, porque solo me aporta en lucha y un cierto grado en el cabezazo, pero no mucho”, sentenció el narrador.

Alejandro Lorca le cierra la puerta de la U a Pons, si es que tuviese que salir uno de la U (Archivo)

Lorca defiende al Chorri Palacios

En esa línea, abogó completamente por la imagen del uruguayo, Cristian Palacios. El comunicador sostuvo que el Chorri siempre se las arregla para estar entre los artilleros de los azules y del torneo.

“Creo que con sus virtudes y defectos, Palacios siempre está entre los goleadores, se las ingenia. No luce, pero siempre está en la tabla de goleadores y permanentemente es el goleador del equipo”, manifestó.

Ahondando en aquella, comentó que Palacios “cumple, no luce, no rinde, hay determinados momentos del juego en que no sirve, pero sigue siendo con claridad en este plantel, el goleador de la U. Por ende, yo lo dejo”, aseveró.

Lorca banca al Chorri (Photosport)

El futuro de Nicolás Guerra en la U

En ese sentido, Universidad de Chile querría desprenderse de un centroatacante y el nombre de Nicolás Guerra corre con ventaja, ya que no sería del gusto del entrenador Gustavo Álvarez. Para el relator, las oportunidades – que han sido muchas – las ha tenido y no las ha aprovechado, pero que en general la U no tiene tanta calidad en ese sector de la cancha.

“Le dieron muchas oportunidades y no puedes tener tres centrodelanteros. Un equipo que aspira a ser campeón y tener participación internacional, debe tener arriba jugadores que desnivelen y la U no los tiene”, cerró Lorca.