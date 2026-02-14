El empate sin goles entre Palestino y Universidad de Chile por la tercera fecha de la Liga de Primera 2026 dejó más preocupación que alivio en el mundo azul. El equipo de Francisco Meneghini volvió a mostrar dificultades en su juego y sigue sin convencer en el arranque del torneo.

Más allá del gol anulado en el minuto 90+4’ a Charles Aránguiz, la sensación general es que la U volvió a depender de una acción aislada para cambiar su suerte.

El funcionamiento colectivo del Chuncho aún no despega y los resultados comienzan a apretar en la parte baja de la tabla. Además, la falta de contundencia, la escasa generación de juego y la sensación de fragilidad son temas que se repiten entre hinchas del Romántico Viajero y los distintos comentaristas

Lucas Assadi fue el jugador de la U que generó más peligro en el área rival | FOTO: Dragomir Yankovic/Photosport

Guarello golpea a la U tras el empate ante Palestino

En ese escenario, varias voces del medio comenzaron a entregar su diagnóstico. Y una de las más categóricas fue la Juan Cristóbal Guarello, quien en plena transmisión de Radio Agricultura fue tajante al referirse al momento que atraviesa la U.

“Francisco Meneghini tiene una esperanza, pero el equipo no está, no está y ante Palestino casi zafa con un regalo del Zanahoria Pérez. La U no puede esperar basarse sobre fatalidades para salvar la contingencia”, señaló.

El comunicador también apuntó que “nuevamente el equipo no tuvo contundencia ofensiva, llegó poco y no tuvo definición. Es un empate que está dentro de los márgenes que están dentro de la cancha”.

Y cerró con una frase que resume su diagnóstico sobre el presente azul: “No la veo bien a la U, no la veo bien”.

