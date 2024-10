Tras recibir amarillas ante la UC, Calderón y Zaldivia no estarán en el compromiso ante los chillanejos.

La victoria de dos tantos a uno frente a Universidad Católica el sábado pasado en el Estadio Santa Laura, dejó algunas situaciones que para el futuro, se tienen que tomar decisiones potentes.

La más trascendente de todas es que al recibir cartulina amarilla, los jugadores Franco Ezequiel Calderón y Matías Zaldivia no podrán estar en el compromiso de Universidad de Chile ante Ñublense por cumplir la décima amonestación en el certamen.

Un dolor de cabeza que el técnico de la U, Gustavo Álvarez deberá superar y que para eso tiene casi dos semanas para poder determinar quiénes serán sus reemplazantes en el duelo ante Ñublense en Chillán.

Lo primero es si mantendrá la línea de tres defensores al perder a dos de sus jugadores titularísimos o volver al bloque de una línea de cuatro, para así, solo elegir al compañero del uruguayo, Fabricio Formiliano.

¿Cuáles son las opciones para el DT de la U?

Si se decide conservar el bloque defensivo de tres, el DT azul de seguro mantendrá en ese rango a Fabián Hormazábal, jugador que además le permite tener una salida limpia y clara. Si eso ocurre, poner a Emmanuel Ojeda en el medio de esos tres (como fue en los partidos de pretemporada) y ubicar al charrúa por izquierda. Es decir, una posibilidad es que sea Hormazábal, Ojeda y Formiliano.

Por cierto, también asoman como opciones los nombres de Ignacio Tapia y el propio Bianneider Tamayo, jugador venezolano que llegó hace un mes a la U y sus opciones de al menos ser convocado, toma fuerza.

De plasmar una línea de cuatro, restaría solo elegir el compañero del ex Peñarol, por lo cual, los nombres del ex Huachipato y ex Caracas, parecerían ser los más lógicos.

Todo esto, es algo que el entrenador Gustavo Álvarez debería ir plasmando, paulatinamente desde este lunes en el CDA.

Tamayo y Tapia, dos que se juegan su opción (Archivo / Photosport)

Los dos partidos que le restan a la U en la presente temporada 2024, al menos por el Campeonato de Primera División, son ante Ñublense en condición de visitante y cierra el torneo frente a Everton como local.