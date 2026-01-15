Universidad de Chile ha tenido un Mercado de Fichajes brillante en la parte ofensiva, donde ya aseguró a Eduardo Vargas y Octavio Rivero como refuerzos, además del paraguayo Lucas Romero quien también arribó a la U.

Si bien todavía no es oficial por parte del cuadro azul, es un secreto a voces que Juan Martín Lucero se transformará en el cuarto refuerzo de la temporada de la U y borrará por completo su pasado en Colo Colo.

Con 4 contrataciones -3 de ellas bombásticas- se pensaba que el Mercado de Fichajes se cerraba para la U, pero Cristián Caamaño dio luces de lo contrario: “Por ahora, como ya se finiquitó la salida de Matías Sepúlveda, no iba a llegar un lateral izquierdo”, dijo en Puntapié Inicial de Deportes en Agricultura.

Mayo podría tener un as bajo la manga en la U. | Foto: Photosport

En esa línea, Caamaño advierte que podría haber una sorpresa en la U diciendo que “Manuel Mayo va ir a Pirque a conversar con Paqui, a hacer la evaluación de las primeras dos semanas y ver si hay espacio o no para un último fichaje”.

“La U no se cierra al mercado con la llegada de Lucero, pero falta la opinión de Paqui si está conforme o si necesita un último refuerzo después de los 4 que ya tiene a su disposición”, complementó en el cierre.

Así las cosas, no se descarta un quinto refuerzo de Universidad de Chile para la temporada 2026, donde los azules competirán en la Copa CONMEBOL Sudamericana, Liga de Primera, Copa Chile y Copa de la Liga.

