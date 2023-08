Rafa Olarra sabe de títulos en la Universidad de Chile y es voz autorizada para hablar cómo se maneja la interna del Romántico Viajero. El ex defensa azul está preocupado por el bajón de la escuadra de Mauricio Pellegrino, que suma tres derrotas consecutivas en el fútbol chileno.

El Rafa es tajante sobre el descenso en el rendimiento de la U, que está a esta altura a 7 puntos del líder Cobresal y uno por debajo del archirrival Colo Colo. En ESPN Chile, el ex zaguero comenta la situación del equipo estudiantil.

“Esa sensación en el ambiente la vivimos todos los que vemos como se desarrolla el torneo. (De la U) No veo reacción ni herramientas en el equipo. Eso es complejo en un equipo“, expresó el exjugador del cuadro mágico.

Rafa Olarra siente que la U tiene un bajón que no puede revertir en el fútbol chileno (Captura ESPN Chile)

Además, Olarra tuvo la osadía de realizar esas comparaciones odiosas entre la U y Colo Colo y el exjugador laico siente que el Cacique tiene muchos más argumentos para poder dar la pelea real por el cetro del fútbol chileno.

“En Colo Colo vemos que hay situaciones y hay jugadores que pueden hacer algo distinto. En la Universidad de Chile no, porque tiene un equipo justo“, dijo.

Eso no es todo, el ex defensa de la Roja siente que la U no tiene argumentos y tampoco puede variar en su estilo de juego para salir del pésimo momento.

“(La U) Si se sale de ese molde, si otro equipo lo saca de ese molde para ir ganando puntos, empieza a complicarse y eso Colo Colo no lo tiene por percepción”, terminó.