Fue presentado ya de manera oficial hace algunos días en su nuevo club, el New York Red Bulls de la Major League Soccer de los Estados Unidos y todo parecía apuntar que ya estaba listo para el debut.

Sin embargo, las noticias no fueron buenas para el ex jugador de Universidad de Chile, Marcelo Morales, quien no pudo estrenarse en su nuevo equipo en Norteamérica.

Fue así, como el Shelo no pudo ser parte de su equipo en la derrota ante Cincinnati por un gol a cero, luego que el propio club informase de la situación que complica al zurdo.

Antes del compromiso, se dio cuenta que el oriundo de San Miguel padece de un problema en la rodilla y que fue esto lo que lo dejó al margen del cotejo. De todos modos, no se informa sobre cuándo volvería a las canchas.

La información de la lesión de Morales (Instagram)

¿Cuándo podría debutar Morales en Estados Unidos?

Si su lesión no es de gravedad y de estar a disposición, podría debutar el próximo sábado 1 de marzo cuando reciban al Nashville SC.