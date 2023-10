Universidad de Chile tuvo que sufrir, literalmente, hasta el último segundo para abrochar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores Femenina tras igualar a un tanto contra Independiente de Santa Fe.

Las Leonas comenzaron perdiendo con un gol de Fernanda Pinilla en el primer tiempo y tuvieron que esperar hasta el epílogo para que apareciera magistralmente Rebeca Fernández para poner la igualdad y, de esa manera, ganarse el derecho a enfrentar a Atlético Nacional en la próxima ronda.

Fue precisamente la delantera azul quien enfrentó los micrófonos una vez terminado el compromiso, en donde no pudo esconder la emoción que le significó el gol y cómo la U empujó para meterse dentro de las 8 mejores de Sudamérica.

“La falta de confianza, porque como para toda delantera para nosotras es importante marcar, hoy dejo todo atrás porque el gol es muy importante para la clasificación y contenta por eso”, dijo valorizando el gol anotado.

La U celebra su paso a cuartos. | Foto: Universidad de Chile

Fernández se saca el sombrero por el equipo azul: “Este equipo nunca dejó de creer, nos pasó esto mismo en la clasificación de la copa y veníamos preparadas, esto es de todo el equipo, nunca dejó de creer, siguió empujando, es una sensación única”.

“El pase me lo dio la Dani y es una sensación única, venir arrastrando tantas cosas que no se me daba y no se me daba, por fin se me abrió el arco y estoy contenta, vamos a seguir trabajando para lo que sigue”, complementó.

En el cierre, reconoce la dificultad de enfrentar a otro conjunto colombiano, pero no se achica ante nadie: “Cada partido es una final, vamos a jugar con un equipo colombiano que está en su casa, pero la U tiene lo suyo”.

Esto viene para la U

Universidad de Chile deberá enfrentar a Atlético Nacional de Medellín en los cuartos de final de Copa Libertadores, buscando un cupo en la semifinal donde podría, eventualmente, enfrentar al Palmeiras de Brasil.

¿Cuándo vuelven a jugar?

El compromiso se disputará este sábado 14 de octubre, pero la CONMEBOL aún no ha hecho oficial el horario del partido donde las azules buscarán meterse dentro de las 4 mejores del certamen continental.