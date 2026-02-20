En medio del complejo momento futbolístico que vive Universidad de Chile en la Liga de Primera, el capitán y referente de la U, Marcelo Díaz, recibió una importante invitación que no pasó desapercibida entre los fanáticos de los azules.

Y es que ‘Carepato’ recibió una invitación para ser parte de la alfombra roja de la Gala del Festival de Viña 2026 que se realizará en el Sporting Club de la Ciudad Jardín.

Sin embargo, el mediocampista bicampeón de América tomó una radical decisión y a través de Instagram dio a conocer que desistió de asistir al esperado evento veraniego.

Marcelo Díaz fue invitado a la Gala del Festival de Viña 2026.

“Hola amig@s: Quiero dar mi agradecimiento público a MEGA y a la producción de la Gala del Festival de Viña 2026 por haberme invitado a participar de este gran evento, que año a año se ha convertido en una gran tradición en nuestro país”, comenzó diciendo el futbolista de 39 años.

Respecto a los motivos para no asistir a la Gala, Díaz reveló que “el domingo tenemos un partido importantísimo con la U y toda nuestra concentración debe estar enfocada en el objetivo de vencer a Deportes Limache”.

Asimismo confirmó que “no podré asistir a la Gala, pero espero poder participar en futuras ediciones. Les deseo el mayor de los éxitos esta noche en el evento que da el vamos al Festival más importante de Latinoamérica”.

Cuándo juega Universidad de Chile vs. Deportes Limache

Con apenas 2 puntos en 3 partidos disputados, Universidad de Chile recibirá en el Estadio Nacional a Deportes Limache en el cierre de la fecha 4. El duelo se disputará este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el coliseo de Ñuñoa.

Tabla de posiciones de la Liga de Primera