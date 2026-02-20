La Universidad de Chile atraviesa días de máxima tensión. Al pobre rendimiento futbolístico que tiene en duda la continuidad de Francisco Meneghini, se sumó un preocupante incidente extraprogramático que afectó directamente a su principal figura, Lucas Assadi.

Durante la noche del jueves 19 de febrero, la madre del jugador, Paola Reygadas, fue víctima de un asalto en el que le sustrajeron su teléfono celular.

El propio Lucas Assadi utilizó sus redes sociales para alertar a sus contactos y evitar posibles estafas virtuales con el dispositivo robado. Este hecho ocurre en la previa de un duelo que se perfila como un partido vital para reiniciar y recuperar confianzas en el cuadro azul.

La storie que subió Assadi a Instagram

La publicación de Lucas Assadi

La actualidad de Lucas Assadi y el problema de su renovación

La situación contractual del volante también genera ruido en el CDA:

Vínculo cercano a vencer: Su contrato expira a finales de 2026 y aún no se concreta la renovación.

Ofertas rechazadas: Pese al interés extranjero en el mercado pasado, el club decidió retenerlo.

Pese al interés extranjero en el mercado pasado, el club decidió retenerlo. Incomodidad táctica: El rendimiento de Assadi ha bajado bajo el mando de “Paqui” Meneghini, quien lo utiliza en funciones distintas a las que cumplía con Gustavo Álvarez.

Próximo desafío: Deportes Limache

Con solo 2 unidades tras tres fechas disputadas, el Romántico Viajero necesita con urgencia los tres puntos. El encuentro ante Deportes Limache está programado para este domingo 22 de febrero a las 20:30 horas en el Estadio Nacional, donde Assadi buscará liderar la recuperación futbolística del equipo tras el difícil momento familiar vivido.