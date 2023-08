En esta jornada el delantero de la Universidad de Chile, Leandro Fernández conversó con los medios de comunicación y dejó un mensaje bien claro sobre el futuro de los ‘Azules’, en la que aviso que deben volver a la senda del triunfo si quieren luchar por el título.

Ante estas palabras, un histórico del ‘Romántico Viajero’ como lo es Roberto Reynero conversó en exclusiva con Bolavip Chile y se refirió a los dichos del atacante argentino, a quien lo alabó por su mentalidad ganadora.

“Esta bien, esa es la mentalidad que hay que tener, cuando uno ve el plantel que tenemos y que ya a esta altura vemos que es de medio pelo, porque si realmente llevamos tres partidos sin ganar, ya como que se nos viene abajo el trabajo que estábamos haciendo”, partió señalando Reynero.

En esa línea, quien fuera capitán de la Universidad Chile mantuvo su gran alabanza en el atacante argentino y lo excluyó de lo que ha sido el pensamiento de la otra parte del plantel, que no se ha manifestado como él.

Fernández tiene las metas claras en la U | Foto: Photosport

“Estábamos ilusionados por ganarle a Huachipato, quedamos punteros, pero nada fue tan como uno piensa. Si él (Fernández) sacó ese tipo de conversación, es porque se cree el cuento y es diferente a todos en su pensar”, detalló a Bolavip.

Finalmente, Reynero tuvo palabras para lo que ha sido el constante pensamiento de Mauricio Pellegrino, quien no se ha jugado con poner a la U como un candidato y por aquello, más resalta el optimismo de Fernández.

“La realidad del técnico siempre dice ‘vamos partido a partido’, entonces se pone entre reserva y titular con sus declaraciones, no quiere quemarse el DT y decir ‘sí, estamos para pelear el campeonato’, no se ha atrevido, entonces no falta el jugador que si se atreve y dice que si hay que pelear el campeonato, no hay que perder más”, cerró.