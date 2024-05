Un ex jugador de la U descartó que sea un problema que sus clásicos rivales sumen puntos.

Universidad de Chile encontró nuevos rivales directos por el título. El primero de ellos, Universidad Católica, que escaló en la cima tras el Clásico Universitario. En tanto, el segundo es Colo Colo, que con un punto menos que los precordilleranos también acechan al líder. A pesar de ello, un histórico descarta que eso sea problema.

Para Martín Gálvez, dichos rivales siempre estarán en el torneo, incluso se pueden perder puntos ante ellos. En conversación con Bolavip Chile, el referente azul aseguró que el foco debe estar en no dejar pasar victorias ante los equipos de menor envergadura. Eso sí es complejo de revertir después.

“Son los rivales clásicos a vencer o los rivales que uno siempre quiere ver debajo, pero recordemos que el año pasado llegaron a ser campeones Huachipato y casi campeón Cobresal. O sea, lo del Colo Colo y la UC va a estar siempre, lo importante es hacer todo lo posible por mantener esa posición de ventaja”, indicó.

“Eso pasa por no volver a empatar y como lo he dicho, ganarle a los que hay que ganarle. Estos clásicos uno puede perder. Uno tiene que pretende ganarle a los demás. No se complica, para nada. La ventaja que hoy se tiene también podría permitir perder con algún menos pesado. Queda mucho campeonato”, agregó.

Tincho Gálvez le baja el perfil a la lucha de Universidad de Chile contra Colo Colo y la UC.

El peor escenario para la U

Eso sí, Tincho Gálvez advierte a la U: no hay que dejar pasar las oportunidades. El peor escenario para el cuadro de Gustavo Álvarez puede acercarse en caso de no sumar en los momentos precisos. Tener a los rivales respirándoles en la nuca es más complejo.

“No hay que volver a perder puntos. Ahí entra la presión y no es agradable tener una presión tan puntiaguda. Ahora también hay presión para no ceder, pero cuando es muy fuerte y los resultados no se dan, podemos perder la punta y es peor”, cerró.

Cuándo juega Universidad de Chile

El siguiente partido de la U será ante Ñublense el domingo 26 de mayo. Se jugará desde las 17:30 horas en el Estadio Nacional.