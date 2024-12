Tras sus últimos partidos en Universidad de Chile, la sensación que quedó en el ambiente es que el delantero Cristian Palacios no debía ser renovado en el cuadro azul, luego de tres temporadas en el club.

El delantero perdió poder de fuego y los cuestionamientos, sobre todo entre los hinchas y la prensa especializada, sostenían que el ex Unión Española tenía sus horas contadas en la U, considerando su término de contrato.

Es así como una vez terminado el Campeonato Nacional de Primera División y la Copa Chile, obtenida por los azules y que el atacante no fue a la celebración, la noticia corrió fuerte y señalaba que Palacios no seguía en los universitarios.

Sin embargo, todo cambió este domingo, cuando La Magia Azul informó que el Chorri podría firmar su renovación de contrato y así continuar en la U, provocando un vuelco interesante en la información.

La pugna de Gustavo Álvarez y Azul Azul

Según averiguaciones de BOLAVIP CHILE, comienzan a surgir ciertas pugnas en el interior del club, relacionado al tema del delantero, ya que hay opiniones disímiles respecto a lo que va a pasar con el futuro del jugador de 34 años.

Y en base a lo que maneja nuestro portal, fue el propio Gustavo Álvarez quien desea seguir contando con el Chorri. Es más, el entrenador conversó directamente con el futbolista y le manifestó toda su intención para que siga en la U y a eso se aferra el deportista para renovar con los estudiantiles.

No obstante, en la vereda administrativa, es Azul Azul quienes no quieren que el ex Peñarol siga en la institución y ya habrían manifestado su postura y prefieren renovar el plantel en esa zona de la cancha.

Así es que se viven horas claves en el tema Cristian Palacios, donde veremos qué ocurrirá al respecto y sabremos qué se impone si será la voz del técnico o la de la concesionaria. Una pugna en el CDA.

El DT quiere que siga Palacios, no así la dirigencia ¿Quién ganará? (Photosport)

¿Cuáles fueron los números del Chorri Palacios en el 2024?

Considerando Campeonato Nacional y Copa Chile, Cristian Chorri Palacios disputó 2.153 minutos graficados en 33 partidos de los cuales en 28 fue titular. Anotó 13 goles y recibió cuatro tarjetas amarillas.