Representante de Cristián Palacios y la posible partida de Universidad de Chile: "No hay ninguna posibilidad"

Este jueves Radio Cooperativa aseguró que Cristián Palacios no está muy conforme con la suplencia y podría partir de Universidad de Chile, al menos, a final de temporada.

Bolavip conversa con uno de los representantes del uruguayo, su compatriota Washington Castro, el que rechaza la información.

“No hay ninguna posibilidad, le queda contrato con la U este año y el otro”, afirma el agente descartando de plano su inminente partida.

Además, agrega que “hablé también con Gerardo (Rabajda) que está en España y no me dijo nada, el Chorri tampoco así que no pasa nada”.

Washington Castro descarta partida del Chorri Palacios

Castro deja en claro que el delantero está contento en la U y que pese a su sequía goleadora, piensa en que aún puede rendir mucho más.

“Cristián se tiene mucha confianza, el otro día entró unos minutos, nada podía hacer, esos rumores me sorprenden, pero son esos, rumores”, cerró.