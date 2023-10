Queda la recta final del Campeonato Chileno y los clubes se juegan sus últimas cartas buscando lograr el objetivo de cara a la presente temporada y proyectando la que viene en 2024.

En ese sentido, aquellos futbolistas que no han tenido una buena campaña, sin lugar a dudas se generan dudas respecto a su continuidad y en Universidad de Chile, esa arista toma mucha fuerza.

En esa línea, está el delantero uruguayo, Cristian Palacios. El Chorri ha tenido un devenir más bien irregular durante este 2023, donde hace más de cinco meses que no anota un gol y sumar a aquello, que no es del gusto del técnico, Mauricio Pellegrino.

Bolavip Chile conversó con el representante Washington Castro, quien colaboró en la llegada del futbolista a Chile el año 2020 cuando fue refuerzo de Unión Española. En la ocasión, Castro enfatizó que Palacios es un gran goleador, pese al momento que ostenta y que no es de los mejores.

“Lo de Cristian a mi, siempre lo he dicho y lo han visto, es un goleador de raza y así siempre le ha ido bien en todos los equipos y en la U ha hecho goles. Yo soy respetuoso, pero no se por qué Cristian no está jugando“, reconoció el agente.

Agregó que “él entrena, siempre está listo y lo que tiene que confirmar es que es un goleador, nada más”, afirmó Castro.

“Veremos qué pasa con él a fin de año”

Si bien goza por delante de un año más de contrato con la U, Palacios está en evaluación luego de un 2023 bastante irregular y que desde luego en el club se analiza la continuidad de varios futbolistas.

Castro reconoció que pese al cariño que el Chorri le tiene a la U, su futuro tendrá que ser evaluado y conversado, con su representante directo, el ex portero hispano, Gerardo Rabajda.

“Está contento en Chile, le tomó mucho cariño a la institución, a la U, igual que a Unión Española. Obviamente, él está acostumbrado a jugar y lo veremos con Gerardo Rabajda, quien es su representante, él lo maneja y yo lo traje a Chile, también. Veremos qué es lo que pasa a fin de año”, sentenció.

Al cierre, el agente espera que los azules puedan salir adelante y que Palacios se convierta en el goleador que es y que a los estudiantiles, sin duda, les ayudaría bastante.

“Ojalá la U encuentre el camino, habían hecho una gran campaña, pero se quedaron un poco. Les ha costado en el último tiempo, una gran hinchada, pero el fútbol es colectivo y Cristian es una pieza más, pero Palacios ha demostrado ser un goleador donde ha estado“, concluyó Castro.

Palacios no anota desde el 10 de mayo del presente año (Photosport)

¿Cuándo se jugará Universidad de Chile vs Everton?

Tras la controversia que se generó por la suspensión del partido entre Universidad de Chile y Everton producto del corte de agua que afectó a algunas comunas de la zona norte de Santiago y que finalmente se optó por postergar el encuentro, ahora sí ya hay programación.

En definitiva, el compromiso entre azules y ruleteros se llevará a cabo el lunes 6 de noviembre a las 19 horas en el Estadio Santa Laura, es decir, antes del Clásico Universitario.