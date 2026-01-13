Universidad de Chile oficializó el arribo de un refuerzo que tiene un polémico representante. ¿De quién se trata? Su nombre es Lucas Romero y su agente sorprendió con una inesperada declaración.

Luego de que su cliente fuera confirmado en el conjunto azul, el empresario se desató: aseguró que quiere comprar un elenco de la Liga de Primera. Tiene ganas de irrumpir en el país.

Ese es el caso del brasileño Regis Marques, que confesó tener la intención de adquirir a Deportes La Serena. Según detalló, tiene un importante vínculo con la plana alta del cuadro granate.

“Nunca más voy a gerenciar un club en Paraguay, ahora estoy en Chile y estoy viendo para comprar un club“, comenzó señalando a Fútbol a Lo Grande tras dejar atrás su nexo con Tacuary FC.

En dicha línea, sobre su deseo de trabajar en la industria nacional, agregó: “Me gustaría comprar el club La Serena. Mi amigo es el dueño actual y estamos negociando“.

El representante de Lucas Romero quiere comprar Deportes La Serena. (Imagen: Club Universidad de Chile)

El representante que llegó a Universidad de Chile

Cabe consignar que el agente mencionado lleva la carrera de Lucas Romero y fue una pieza clave en la frustrada contratación de Renato Paiva en la institución laica. Tiene presencia en toda Sudamérica.

¿Adquirirá Deportes La Serena? Cabe consignar que este equipo es presidido por Milko Leguas y administrado por Soccer Invest (vinculada a Fernando Felicevich). Nace una nueva teleserie.

En resumen: