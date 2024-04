Luego de la irrupción en el fútbol de Martín Mundaca, desde el puerto afirman que intentó jugar en la U, pero no lo quisieron.

Alcanzar a Alexis Sánchez siempre será complejo, pero Martín Mundaca ya lo hizo a su corta edad. Con sus dos goles ante Cobreloa, el delantero de Coquimbo Unido entró en la historia del fútbol nacional y a sus 17 años ilusiona a todo el puerto aurinegro. En su club agradecen que fue rechazado por Universidad de Chile.

Sí, el grande de la capital no lo quiso. Así lo reveló Rafael Celedón, uno de los entrenadores que lo formó en Coquimbo, a El Día. El joven atacante se probó en la U y no quedó seleccionado por un peculiar motivo… a los azules no les gustó su estatura. Lo encontraron pequeño para ser delantero.

Sin embargo, el encargado del área técnica juvenil de los aurinegros lo respalda completamente. Entrega sus cualidades y confía en que seguirá entregándoles alegrías. Cómo no ilusionarse, si alcanzó una meta que no se alcanzaba desde lo hecho por Alexis Sánchez en 2006: anotar dos goles con apenas 17 años.

“Lo dirijo desde la sub-15. Es un goleador que hace goles de balón detenido, tiene buen juego en velocidad. Para nosotros realmente no es una sorpresa que le esté pasando esto. Tiene todas las condiciones para hacer una buena carrera. Es un chico tranquilo que está feliz con lo que está pasando”, expresó.

Martín Mundaca no quedó en Universidad de Chile por su estatura.

Va por su revancha contra Universidad de Chile

Tal como indica el medio citado, Martín Mundaca es oriundo de Ovalle y actualmente se mantiene cursando su cuarto medio. Sigue en el colegio y vive junto a su familia en las cercanías de la playa La Herradura. Para su formador, esto es gracias a los trabajos del club en series juveniles. “Se están dando los frutos”, agregó.

Luego de anotar en dos instancias ante Cobreloa en la fecha siete, el novel Alexis Sánchez de Coquimbo Unido se prepara para seguir demostrando maravillas. ¿Sed de revancha? Enfrentará a la misma Universidad de Chile que le dijo que no en su adolescencia. Un duelo que saca chispas antes de ser disputado.

Cuándo juega la U contra Coquimbo Unido

El partido entre azules y aurinegros se jugará el domingo 14 de abril. Será desde las 12:30 horas en el Estadio Nacional.