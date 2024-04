Universidad de Chile es un amor que nunca se olvida y así lo confirma Cristóbal Campos. El portero de 24 años, que dejó la institución a fines de 2023, se refirió a lo que viven los dirigidos por Gustavo Álvarez en la actual campaña. Desde las instalaciones de San Antonio Unido, club que lo acogió tras tortuosos días, reafirma su amor por la camiseta azul y revela un lamento luego de su salida.

En conversación con AS, el novel arquero asegura que no se desvincula emocionalmente de la U. Sigue la actualidad del club y mantiene comunicación con los jugadores del actual plantel. Claro, la gran mayoría fueron compañeros suyos en la última temporada. Los felicita y confía en que el título número 19 puede caer a fin de año.

“Estoy contento por mis compañeros, feliz de que la U este ahí puntero ahora que ganaron. Es el club más grande de Chile, que se lo merece y espero que se pueda sostener, que puedan tener la clasificación a alguna copa internacional. Es algo que durante los cuatro años que estuve era lo que apuntábamos y no se dio”, comenzó indicando.

A la par de dicha espinita clavada, Campitos revela otra: no haber estado en el Superclásico. “Estoy feliz por mis compañeros y por la gente a la que le tengo mucho cariño. La gente de la U me lo hace sentir y me lo transmite. (…) Las rachas son para romperse y en algún momento eso iba a pasar. Me hubiese gustado también ser un aporte en ese momento, pero son procesos y etapas”, agregó.

Cristóbal Campos no olvida a Universidad de Chile.

Un mensaje al plantel de Universidad de Chile

Finalmente, Cristóbal Campos le entregó su apoyo al actual plantel de Universidad de Chile. No deja de lado su amor por el club y quiere que esta temporada se corone con una nueva estrella. Por sus antiguos compañeros y por el sueño de cada hincha azul.

“A los que están ahora les deseo lo mejor y que le sigan dando para adelante porque tienen un buen técnico, hay una buena administración, así que espero que eso sea el fuerte y que nada tampoco los nuble de lo que están viviendo”, concluyó.

¿Cuándo juega la U?

El siguiente partido de la U será contra Coquimbo Unido el domingo 14 de abril. Se jugará desde las 12:30 horas en el Estadio Nacional.