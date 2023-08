Rodrigo Echeverría no se olvida de Universidad de Chile y avisa que quiere volver: "Ahora con todo lo que he madurado, sería un gran aporte para el club”

Rodrigo Echeverría dejó Everton de Viña del Mar, donde era una de sus figuras, para aceptar el desafío de jugar en el fútbol argentino, específicamente en Huracán, uno de los equipos más tradicionales del otro lado de la cordillera.

Pese a sus buenas actuaciones, lo que le valieron la citación a la selección chilena con Eduardo Berizzo, el polifuncional jugador no esconde su íntimo deseo: volver a Universidad de Chile.

“Si se llega a dar la oportunidad, quiero mi revancha en la U, porque creo que tuve un paso con Guillermo Hoyos, que al principio fue bueno, pude jugar de central, hice una buena Copa Libertadores. Después no tuve tantas chances de y quedé con la espina clavada”, aseguró en conversación con DSports.

El Eche agrega que “todos saben que soy hincha de la U. Quedé con la espina clavada de poder llevar lo que he madurado en el fútbol gracias a Everton. Con lo que he madurado, si llega a dar la oportunidad de la U, feliz, al igual que Everton. El cariño que me entregó la gente, lo dije cuando salí, sin duda que mi pensamiento es volver a vestir la camiseta de Everton algún día”.

Rodrigo Echeverría es nuevo jugador de Huracán

El nuevo jugador cree que “cuando estuve en la U no tuve mi mejor rendimiento. Ahora con todo lo que he madurado, sería un gran aporte para el club”.

Respecto a lo que viene para el equipo que dirige Mauricio Pellegrino, Rodrigo Echeverría está optimista.

“La U es un equipo grande, que se metió varias temporadas en el fondo de la tabla. Cuando te metes en ese pozo es difícil sacarlo, más en un equipo grande. No ganas un partido y ya piensas que otro año vas a termina abajo. Pero creo que este año, si bien no han sido un equipo regular, pudieron sacar adelante esos malos años anteriores y mantenerse en la parte alta. Han perdido los últimos partidos, pero sin duda van a seguir ganando y manteniéndose en la parte alta del la tabla”, cerró.