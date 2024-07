El otrora jugador de Universidad de Chile no quedó indiferente a la lamentable lesión que sufrió el canterano azul.

Ignacio Vásquez estaba haciendo buenas presentaciones en Universidad de Chile durante la Copa Chile, pero en el último partido ante Everton de Viña del Mar sufrió una lamentable lesión que conmocionó al mundo azul.

Pese a que el diagnóstico no fue tan terrible, el jugador salió llorando de la cancha y se le veía visiblemente afectado, situación que llevó al público azul a sacarlo entre una lluvia de aplausos en el Estadio Nacional.

La U avanzó en Copa Chile, pero Vásquez se lesionó. | Foto: Photosport

Uno que es optimista con la recuperación del canterano azul es Rodrigo Goldberg, quien en Cooperativa Deportes aseguró que “Ignacio es un cabro muy hábil y ha tenido la fortuna de estar bien acompañado por jugadores que lo ayudan a desarrollar su mejor versión”, dijo.

Goldberg no cree que la lesión le afecte lo suficiente como para que se dificulte un eventual regreso al equipo estelar: “No entra con tantas responsabilidades como les tocó a Assadi y Osorio en su minuto. Cuando uno es joven es mucho más optimista, así que no creo que la lesión le afecte tanto”, sumó.

“Cuando uno se pone viejo es cuando llegan las aprensiones. Estas lesiones son parte de y quizás le sirvan de motivación”, dijo en el cierre aportando una interesante mirada a la lesión que sufrió el joven valor de la cantera azul.

El próximo partido de la U

Universidad de Chile enfrentará este domingo 21 de julio a las 3 de la tarde a Cobresal en el Estadio El Cobre de El Salvador, duelo válido por la Fecha 16 del Campeonato Nacional 2024 y en donde los azules son los exclusivos líderes.