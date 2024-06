Universidad de Chile en esta jornada tiene un duelo más que importante dentro del Campeonato Nacional, en el que los dirigidos por Gustavo Álvarez tendrán su último partido de la primera rueda ante Everton de Viña del Mar en la quinta región.

Sobre aquello, el ex futbolista, Rodrigo Goldberg se dio el espacio dentro de Radio Cooperativa para hablar sobre el presente azul, en la que hablo específicamente sobre el volante Lucas Assadi, de quien espera un poco más en la U.

“Me encanta como juega, es un jugador que tiene un talento único, pero lleva ya un buen tiempo que no lo explota”, comenzó señalando Goldberg.

Manteniéndose en su análisis sobre el ’10’ azul, el ‘Polaco’ desde el conocimiento indica que sabe que Assadi puede dar mucho más de lo que ha hecho hasta el momento en el club y remarca de las grandes cualidades que tiene el jugador, las cuáles no ve en otros jugadores en el plantel.

Assadi no ha podido brillar en la U | Foto: Photosport

“Yo te aseguro que él puede hacer mucho más, Lucas tiene la capacidad no de ganarte el partido solo, pero sí para desenredarse cuando nadie más lo puede hacer, esa capacidad la tiene, no me cabe la menor duda”, declaró.

Finalmente, Goldberg habló de lo que ha sido el rendimiento de la Universidad de Chile en los últimos partidos, en la que puntualiza en la baja que ha tenido en un importante aspecto desde lo futbolístico y que espera que puedan retomar.

“La U no se relajó, sigue corriendo y sigue metiendo, pero ante problemas conocidos, ya no reacciona como antes, por muchos pasajes cuando no le resultaba algo, trataba de existir una búsqueda individual, hoy esa búsqueda individual ya no es tal y no siempre lo resuelven”, concluyó.