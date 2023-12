Universidad de Chile alista sus últimos detalles para afrontar lo que será su compromiso ante Ñublense de Chillán por la última fecha del Campeonato Nacional, en la que los ‘Azules’ previo a este duelo han vivido una semana bastante ajetreada sobre lo que será el futuro de varios de sus jugadores.

Uno de estos, es el del portero Cristóbal Campos, quien pareciera dar indicios de dejar el club tras perder la titularidad a manos de Cristopher Toselli, en la que un ex jugador y directivo del club como lo es Rodrigo Goldberg comentó en TNT Sports lo que es esta situación, en la que dio detalles de que actos como este no son novedad para él.

“Yo tengo la impresión con Cristóbal, tuve la oportunidad de conocerlo y trabajar con él. De él me acuerdo que le toca debutar en la Copa Libertadores ante Internacional de Porto Alegre y anduvo bien, él en ese año en particular decía que se quería ir porque quería jugar y nosotros le decíamos ‘tranquilos, si esta cuestión es así'”, comenzó indicando Goldberg.

Siguiendo con aquello, el hoy panelista del programa ‘Todos Somos Técnicos’ declara que la frustración es uno de los grandes rivales que tiene el guardameta azul y que hoy, sin duda podría estar viviendo aquello tras perder la titularidad en la U con un arquero de experiencia como lo es Toselli.

Campos podría dejar la U a final de temporada | Foto: Photosport

“Él quería irse y eso como que lo frustraba el hecho de tener que estar un peldaño abajo y probablemente al haber visto a Toselli que se mantuvo por lo parejo, un arquero muy rendidor, que no tiene grandes hierros. Él también debe decir ‘chuta, de nuevo voy a tener que pasar por esto’, no digo que no lo quiera competir”, explicó.

Finalmente, Goldberg deja entrever el posible motivo por el cuál Campos podría querer partir de la Universidad de Chile, en la que el tener que volver a remarla de atrás para ser titular en el U, puede hacerlo a tomar la decisión de querer cambiar de aires.

“Esto sí puede incidir en ‘pucha, ya no soy el uno, ahora tengo que empezar de nuevo’, capaz que eso le este haciendo ruido, pero ojalá que no. Es un arquero para muchos años en la U”, cerró.

¿Cuántos partidos ha jugado Cristóbal Campos en el arco de la Universidad de Chile en este 2023?

El portero durante este 2023 disputó 22 partidos con los ‘Azules’, en la que recibió 26 goles entre estos encuentros y mantuvo en seis oportunidades su arco en cero.