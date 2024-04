Universidad de Chile se quedó con las ganas ante Coquimbo Unido y no pudo consolidar un nuevo triunfo, toda vez que el equipo dirigido por Fernando ‘Nano’ Díaz le robó un empate a la U en los minutos finales del compromiso.

El partido entre azules y piratas era una oportunidad de oro para la U de seguir aumentando su diferencia en el Campeonato Nacional 2024, pero nada de eso fue posible y la U se tuvo que conformar con un amargo empate.

Romai Ugarte, destacado periodista nacional, respondió el llamado de Bolavip Chile y analizó el empate azul: “Fue un partido al estilo Nano Díaz, sabe manejar estos partidos y la defensa que muchos creían que estaba asentada, aún hay muchos errores por manejar”, dijo.

Amargura en la U tras empate con Coquimbo. | Foto: Photosport

En esa misma línea, Romai comienza su fuerte llamado de atención al plantel azul, diciendo que “La U necesita ganar un partido con confianza, sigue invicto y a 11 puntos de Colo Colo, lo que quieran, pero tiene que ajustar un poco Álvarez”, sumó.

“Cuando entra Assadi no pasa nada, Pons es un luchador, pero le hace falta Palacios, Mateos entra y no hace diferencias y algo diferente tienen que hacer y no lo hacen. Es puntero, está bien, pero un equipo que va a ser campeón no puede pensar así, necesita un electroshock por parte de Álvarez este equipo”, complementó.

Lo cierto es que, con el empate, Universidad de Chile sigue al mando del Campeonato Nacional 2024 con 20 unidades, 4 más que Deportes Iquique, su más cercano perseguidor quienes ayer cayeron ante Universidad Católica.

Universidad de Chile vuelve a la cancha

Los azules volverán a la actividad el próximo domingo 21 de abril cuando, a las 3 de la tarde en el Estadio Municipal de La Cisterna, enfrenten a Palestino por la Fecha 9 del Campeonato Nacional 2024.