Universidad de Chile no tiene muchas certezas en el término de la temporada 2023 y proyectando lo que será el 2024, pero lo que sí tiene claro es que casi en un 99%, Mauricio Pellegrino no seguirá siendo director técnico de los azules.

Ante ese escenario, son varios los nombres que han sonado para reemplazar al ex Vélez Sarsfield; Fernando Gago, Beñat San José y Gabriel Milito son algunos de los nombres que han dado vuelta en el colectivo azul.

En Futuro FC de Radio Futuro, el técnico de Unión Española, Ronald Fuentes, estuvo de invitado y fue Claudio Palma quien le preguntó sin pelos en la lengua si se sentaría a conversar con Universidad de Chile para ser el próximo DT azul.

Ronald Fuentes habló de un posible arribo a la U. | Foto: Photosport

“Primero quiero saber qué pasa con Unión Española que es mi prioridad, no va por un tema económico, sino que es por estar dos años en un equipo y desarrollar un trabajo”, respondió el por ahora DT hispano.

Ronald saca pecho: “Yo hablé con Jorge Segovia la vez pasada que potenciamos a Carlos Palacios que no estaba ni en las cómicas, a Víctor Méndez que no estaba jugando. Ahora lo mismo, potenciamos a Villagra, Piñeiro que insinuaba mucho y no concretaba tanto lo potenciamos y es uno de los goleadores del torneo”.

“Dentro de los malos resultados que es lo que queda en la retina, el nivel colectivo e individual del equipo subió mucho, pero sabemos que esto es más de resultados que de forma de jugar”, complementó el ex jugador azul.

En el cierre, vuelve a remarcar que “La primera opción la tiene Unión, si me dicen que no seguramente llamará a las radios para que me hagan entrevistas porque no tengo representante”, remató.

La campaña de Ronald Fuentes con Unión Española

Unión Española se ubica en el décimo lugar del Campeonato Nacional 2023 con 36 puntos y mantiene una posibilidad remota de clasificar a Copa Sudamericana.

Unión Española necesita una mano de Universidad de Chile

Los hispanos tienen que vencer al líder Cobresal en la última fecha, que Universidad de Chile no derrote a Ñublense y que Universidad Católica pierda ante Unión La Calera. Además, necesitan que Magallanes baje a la Primera B.